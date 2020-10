"Jestem wstrząśnięty". Cenckiewicz o protestach w Gdyni

Godlewski jest bohaterem słynnej "Ballady o Janku Wiśniewskim". Godlewski był robotnikiem i pracował w Zarządzie Portu Gdynia. Został zastrzelony w czasie wydarzeń Grudnia 1970 roku przez żołnierzy LWP. W chwili śmierci miał 18 lat. Po tym incydencie protestujący przemaszerowali z jego ciałem niesionym na drzwiach ulicami Gdyni.

Wczoraj te dramatyczne wydarzenia sparodiowali uczestnicy proarbocyjnych manifestacji. "Wśród tłumu demonstrantów widoczne są symboliczne drzwi, na których przymocowana jest kukła ubrana we flagę Polski i jakby zbryzgana krwią" – czytamy na portalu mlodagdynia.pl.

Do sprawy odniósł się na Twitterze Sławomir Cenckiewicz. "Wczoraj z tych wandali robiliście patriotów bo tel. do poradni aborcyjnej usunęli z pomnika AKTo co zrobiliście w Gdyni z pamięcią Zbyszka Godlewskiego jest jeszcze gorsze!Jako człowiek urodzony w Gdyni, którego tożsamość ukształtowania pamięć Grudnia 70 jestem wstrząśnięty" – napisał historyk.

Czytaj także:

Mentzen odcina się od oświadczenia partii KORWiN. "Nie do takiej partii wstępowałem..."Czytaj także:

Duży spadek poparcia dla PiS. Tak źle nie było od 2015 r.