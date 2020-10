Ponad 21,6 tys. nowych zakażeń koronawirusem w Polsce

Potwierdzone przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (3416), wielkopolskiego (3082), kujawsko-pomorskiego (1954), małopolskiego (1914), śląskiego (1761), łódzkiego (1554), lubelskiego (1455), podkarpackiego (1274), pomorskiego (1049), dolnośląskiego (999), zachodniopomorskiego (668), świętokrzyskiego (607), warmińsko-mazurskiego (594), opolskiego (550), lubuskiego (394) i podlaskiego (358).

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w komunikacie, że bezpośrednio z powodu COVID-19 zmarło 35 osób, natomiast z powodu chorób współistniejących – 167.

Według danych MZ liczba wszystkich zakażeń wzrosła w piątek do 340 834. Od początku wybuchu epidemii w Polsce z powodu COVID-19 zmarło 5 351 osób. Wyzdrowiało 134 724 pacjentów.

Resort zdrowia przekazał również, że obecnie z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 15 444 chorych (liczba łóżek dla pacjentów z COVID-19 to 23 111), z czego 1 254 to osoby podłączone do respiratorów (liczba respiratorów dla pacjentów z COVID-19 to 1 777).

MZ podało, że liczba osób objętych kwarantanną wynosi 496 213, natomiast nadzorem epidemiologicznym – 49 503.