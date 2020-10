Największy katolicki portal na świecie wspiera Polskę. "Jesteście inspiracją dla Zachodu"

O protestach środowisk proaborcyjnych w Polsce informuje portal LifeSiteNews.

"Ogromne grupy młodych Polaków, którzy nigdy nie znali komunistycznego ucisku, ale od urodzenia byli przesiąknięci toksycznym napojem popkultury i kulturowego marksizmu, wyszły na ulice, aby zaprotestować w sprawie, którą powinniśmy celebrować - chodzi o wyrok Trybunału konstytucyjnego, który orzekł, że aborcja eugeniczna jest niezgodna z konstytucją" – mówi na nagraniu John-Henry Westen.

Westen opisuje wydarzenia w Polsce, poświęcając szczególną uwagę wulgarnym występom środowisk proaborcyjnych, które przerywają msze i dewastują kościoły.

"Dzięki Bogu, w Polsce są wierni katolicy, prawdziwi mężczyźni, którzy akceptują ojcostwo, stają między lewicowymi napastnikami a kościołami i pomnikami swoich przodków.

"Nie jesteście sami. Jesteśmy z wami, modlimy się za was. Dziękujemy za to, co zrobiliście dla nienarodzonych dzieci. Jesteście wielka inspiracją dla Zachodu. Jesteście bohaterami" – przekonuje dziennikarz w nagraniu zamieszczonym na You Tube.

Wulgarne protesty

Od tygodnia w wielu miastach w Polsce trwają protesty przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. W ubiegły czwartek TK orzekł, że przerywanie ciąży ze względu na podejrzenie ciężkiej choroby lub upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą.

Podczas protestów dochodziło do dewastacji pomników oraz profanacji kościołów. Do niszczenia elewacji kościołów doszło m.in. w Warszawie oraz Krakowie. Wandale zniszczyli pomnik Ronalda Reagana w stolicy, a pomnik Jana Pawła II w Konstancinie został oblany czerwoną farbą.

Również biura poselskie polityków Prawa i Sprawiedliwości są niszczone przez uczestników protestów. Tak był m.in. w Opolu, gdzie zniszczono biuro poselskie jednej z posłów.

W internecie krążą również zdjęcia z manifestacji, na których widać dzieci uczestniczące w protestach. Część z nich trzyma tablice z wulgarnymi hasłami.