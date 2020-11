Premier zwrócił się do protestujących. "Usiądźmy do rozmów"

Po orzeczeniu TK, w którym stwierdzono, że aborcja z przyczyn eugenicznych jest niezgodna z ustawą zasadniczą, na ulice wyszły tysiące osób. Protesty mają masowy charakter. Premier w opublikowanym filmie apelował, by ze względu na zagrożenie epidemiczne, protestujący zawiesili demonstracje.

– Proszę o to, byśmy usiedli do rozmów. Niech nasze spory nie toczą się na ulicach i niech nie będą przyczyną kolejnych zachorowań. Sytuacja epidemiczna jest trudna i związane z nią decyzje czasem w pierwszym odruchu mogą wydawać się niezrozumiałe – mówił polityk.

W swojej wypowiedzi premier nawiązał również do decyzji o zamknięciu cmentarzy. Szef rządu podkreśla, że była to trudna decyzja, a poszkodowani dostaną zwrot pieniędzy.

– Mam świadomość, że ta decyzja w szczególny sposób dotyka przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż kwiatów czy zniczy. Epidemia nie pozostawiła nam innej możliwości, ale mimo to chcę przeprosić wszystkich, których decyzja o zamknięciu cmentarzy uderzyła najmocniej. Jednocześnie chcę jeszcze raz zapewnić, że poniesione przez przedsiębiorców straty będą wyrównywane przez rząd. Dziękuję samorządom, które same zainicjowały akcję skupu kwiatów. Im także zostaną zwrócone za to pieniądze – podkreślał.

Premier apelował również, aby w obliczy pandemii polskie społeczeństwo pozostało zjednoczone i solidarne. – Wierzę, że w kluczowym momencie walki z epidemią wszyscy zachowamy się odpowiedzialnie. Musimy razem stawić czoła temu wyzwaniu – mówił.

