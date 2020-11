Minister zdrowia: Od dzisiaj nowa strategia walki z pandemią

Podczas wtorkowej konferencji szef resortu zdrowia zauważył, że wzrost nowych przypadków zakażeń koronawirusem w stosunku do dnia poprzedniego jest stosunkowo niewielki. – I to pewnego rodzaju zauważalna zmiana. W ten poniedziałek nie mamy ani podwojenia, ani odbudowania liczby zakażeń z poprzedniego tygodnia. To kolejny pozytywny znak – przekonywał.

– Kolejne monitorowane przez nas wartości to dynamiki siedmiodniowe. Tu mamy dzisiaj bardzo wyraźny spadek, który wpisuje się w pewien trend spadku dynamiki, co oznacza, że pandemia wzrasta, ale wzrasta coraz wolniej. To sygnały pozytywne – mówił dalej minister. – Teraz wchodzimy w listopad, kiedy wiemy, że rozbudowa infrastruktury powoli dochodzi do swoich granic i musimy myśleć, jakie inne metody stosować, żeby ochronić nasz system opieki zdrowotnej – dodawał.

Adam Niedzielski tłumaczył, że teraz rządzący chcą rozbudować fundament - podstawową opiekę nad pacjentem covidowym. – Naszym celem jest dojście do 10 tys. łóżek w izolatoriach, żeby zwiększyć możliwości wypisywania pacjentów ze szpitali covidowych – przekazał. Jak dodał, chodzi też o wprowadzenie systemu opieki domowej nad pacjentem covidowym. – W Małopolsce będziemy prowadzili pilotaż z wykorzystaniem pulsoksymetru, który razem z telefonem i aplikacją będzie systemem pozwalającym na opiekę nad pacjentem – wskazał. Niedzielski zaznaczył, że pulsoksymetr mierzy poziom natlenienia krwi, który "jest podstawowym parametrem pozwalającym określić, czy pacjent znajduje się w stanie zagrożenia, czy wymaga interwencji". – Istotą użycia tego narzędzia jest monitorowanie pacjenta, żeby w odpowiednim momencie wychwycić chwilę, kiedy pacjent potrzebuje już nie opieki domowej, ale opieki o bardziej intensywnym charakterze – powiedział Niedzielski.