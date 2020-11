Syn Krauzego pobił operatora TVP. Sąd: Aresztu nie będzie

Syn Ryszarda K. zaczął zaczepiać, przepychać operatora. Uderzył go kilkukrotnie w twarz, wywrócił na ziemię – informuje TVP Info. Jak podaje stacja, na miejsce wezwano policję, operator TVP trafił do szpitala.

– Wraz z producentem telewizyjnym staliśmy pod samochodem, mieliśmy schowany już cały sprzęt. Syn zatrzymanego wyszedł i w dość mocnych słowach powiedział, że mamy odejść, po czym wrócił i zaczął popychać naszego producenta – mówi pobity mężczyzna. Operator dodaje, że poprosił go, by odszedł. Tamten jednak go pchnął i uderzył. – Leżałem na chodniku, nogą tak kopnął w głowę, że uderzyłem w chodnik – mówi.

– Staliśmy bez sprzętu, szykowaliśmy się do wyjazdu do ośrodka, nie robiliśmy nic, co mogłoby sprowokować syna zatrzymanego. Nie wiedziałem, co się stało, zostałem uderzony głową o beton i miałem wrażenie, że coś się stało. Kiedy dziennikarka powiedziała, że jestem cały we krwi, zobaczyłem, że tak jest. Potem przyjechała karetka i policja i zostałem odwieziony do szpitala – dodaje pracownik TVP.

Sąd zdecydował

Dzisiaj Sąd Okręgowy w Gdańsku nie uwzględnił zażalenia prokuratury na niezastosowanie wobec Aleksandra K., syna Ryszarda Krauzego, tymczasowego aresztu – informuje portal TVP Info.

Sąd rozpatrzył dzisiaj zażalenie śledczych, którzy nie zgodzili się na brak aresztu dla Aleksandra K.Sąd Okręgowy podtrzymał decyzję z pierwszej instancji.

– Zażalenie nie zostało uwzględnione, sędzia nie podzielił stanowiska prokuratora, że dla prawidłowego zabezpieczenia toku postępowania konieczne jest zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Decyzja jest prawomocna – przekazała prok. Grażyna Wawryniuk w rozmowie z TVP.Info.

