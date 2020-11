Lekka ręka polityka

I, niestety, nie spodziewam się, żeby w najbliższym czasie taki polityk miał się objawić w Polsce. Objawić, czyli przyznać, że rządzący – mimo płynących zewsząd ostrzeżeń – nazbyt pochopnie wycofali się z podniesienia wieku emerytalnego do 67 lat dla kobiet i mężczyzn, przywracając wcześniejsze – 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, co kosztuje podatników każdego roku co najmniej 10 mld zł.