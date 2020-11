Polka warcząca

Wszystko zrozumieć to wszystko wybaczyć, mawiają Francuzi. Na wybaczanie tego, co działo się podczas proaborcyjnych manifestacji, przyjdzie czas, kiedy opadnie już fala emocji, które przyniosły Polsce bezprecedensową brutalizację języka i zachowań. Na próby zrozumienia czas jest zawsze.

Tym bardziej że pytanie, co takiego stało się z młodym pokoleniem Polek, że zatraciły zahamowania w agresji i wulgarności, postawiły przed nami co prawda polityczne manifestacje ostatnich tygodni, ale w istocie ujawniły one tylko problem nienowy. Opisywałem już, że gdy w dosadnych słowach skomentowałem na Twitterze zachowanie młodych uczestniczek zamieszek, pod moim wpisem znalazły się nie tylko, jak zwykle, pochwały, obelgi i pogróżki pod adresem moim i mojej rodziny. Także sporo wpisów od restauratorów, kelnerów czy ochroniarzy, dzielących się spostrzeżeniami, że już od pewnego czasu, wbrew stereotypom, to właśnie młode kobiety, i to bynajmniej nie z tzw. marginesu społecznego, są najbardziej uciążliwymi gośćmi. Częściej niż mężczyźni dopuszczają się pijackich ekscesów i wszczynają awantury, piją na umór, są nieopisanie agresywne i ordynarne, wprawiając w zakłopotanie nieprzygotowanych na takie zachowania przedstawicieli starszego pokolenia, często sterroryzowanych perspektywą stygmatyzacji „damski bokser”.

Czytaj także:

Chcemy odkłamać prawa kobiet