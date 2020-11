Minister zdrowia apeluje w sprawie 11 listopada

Na konferencji prasowej zorganizowanej na Stadionie Narodowym szef MZ mówił, że "jeżeli popatrzymy na trendy, to wzrost zachorowań na COVID-19 stopniowo maleje". – Mamy do czynienia z coraz mniejszymi przyrostami. Powoli zbliżamy się do realizacji ścieżki stabilizacji – ocenił.

Niedzielski zastrzegł przy tym, że ta stabilizacja następuje jednak przy bardzo dużej liczbie zachorowań. Wskazał na przedział 25-30 tysięcy przypadków.

Minister zdrowia poinformował również, że liczba zleceń na testy wystawianych przez lekarzy rodzinnych – po dynamicznym wzroście we wrześniu, odkąd lekarze mogą kierować na to badanie – od zeszłego tygodnia zaczęła maleć.

Niedzielski zaapelował do wszystkich w związku z przypadającym w środę świętem odzyskania niepodległości, podkreślając, że w tym roku 11 listopada będzie inny niż zwykle. – Wyrazem patriotyzmu niech będzie to, aby zostać w domu – powiedział.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek rano, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 25 tys. 484 osób w Polsce. 330 osób zmarło.

