Uniwersytet powinien służyć prawdzie

Tomasz Rowiński: Dlaczego ksiądz profesor zdecydował się na reakcję wobec publicznych wystąpień ks. dr. hab. Alfreda Wierzbickiego?



Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski: Tak jak już informowałem, do rektoratu KUL w ostatnich tygodniach wpływały różne opinie dotyczące medialnych wypowiedzi ks. dr. hab. Alfreda Wierzbickiego. Różnorodne środowiska zgłaszały rozbieżne wnioski w tej sprawie. Ksiądz doktor udzielał wywiadów, w których krytykował oficjalne stanowisko Konferencji Episkopatu Polski ws. LGBT+, mówił m.in. o potrzebie zrewidowania nauczania Kościoła w kwestii homoseksualizmu. Wywoływało to liczne protesty kierowane do KUL.