Marsz Niepodległości 2020 rozpoczęty. Tłumy w centrum stolicy

W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną,organizatorzy Marszu Niepodległości zdecydowali się na inną niż dotychczas formułę demonstracji. O godz. 14 uczestnicy mieli udać się na rondo Dmowskiego samochodami i motocyklami.

Jak jednak widać na nagraniach i zdjęciach w mediach społecznościowych, część osób przyszła na marsz pieszo. Jak podaje serwis Polsat News już na "kilkadziesiąt minut przed oficjalnym rozpoczęciem wydarzenia, duża grupa zdecydowała się na marsz".

Jeszcze wczoraj Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, organizujące co roku 11 listopada wielki przemarsz ulicami stolicy, informowało o zmotoryzowanej formie marszu.

Planowo uczestnicy mają jechać z ronda Dmowskiego na drugą stronę Wisły, do ronda Waszyngtona. Tam zawrócą i przejadą do Dworca Centralnego. Następnie na rondzie Czterdziestolatka zrobią nawrót i z powrotem pojadą na rondo Dmowskiego. Auta będą jeździły w tej właśnie pętli. Organizatorzy proszą, aby osoby biorące udział w wydarzeniu, umieściły za przednią szybą białą kartkę – to będzie sygnał dla policji, że dany pojazd uczestniczy w rajdzie.

Marsz bez zgody miasta

Przypomnijmy, że kilka dni temu prezydent stolicy Rafał Trzaskowski poinformował w mediach społecznościowych o decyzji ws. organizacji Marszu Niepodległości 11 listopada w Warszawie.

"W związku z negatywną opinią Sanepidu, nie wyrażam zgody na organizację 11 listopada zgłoszonego Marszu Niepodległości" – napisał na Twitterze, załączając opinię inspekcji sanitarnej, o którą również wystąpił wojewoda, która wskazuje na trudną sytuację epidemiczną szczególnie w Warszawie i całym Mazowszu. Decyzję polityka poparł sąd

Czytaj także:

Ziemkiewicz: Trzaskowski jak Smerf Laluś. Organizatorzy Marszu Niepodległości odnieśli sukces