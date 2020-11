Unijny Trybunał staje po stronie Polski. Holendrzy nie zasłonią się "brakiem niezawisłości" polskich sędziów

Dominika Cosić zamieściła na Twitterze opinię rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącą polskich sądów i wydanych przez nich europejskich nakazów aresztowania. Jak pisze dziennikarka, komunikat zawiera korzystne dla Polski rozwiązania i rekomendacje. TS UE stwierdza w nim, że "pogłębienie się ogólnych nieprawidłowości dotyczących niezależności wymiaru sprawiedliwości w Polsce NIE UZASADNIA automatycznej odmowy wykonania wszystkich europejskich nakazów aresztowania wydanych w tym kraju". Oznacza, to że sądy państw członkowskich nie będą mogły automatycznie odmówić wydania osób poszukiwanych w Polsce pod pretekstem braku niezawisłości polskich sędziów.

Opinia rzecznika generalnego TS UE została wydana po tym, jak dwa holenderskie sądy wysłały zapytanie do unijnej instytucji w sprawie wątpliwości związanych z wydaniem polskiemu wymiarowi sprawiedliwości podejrzanych o popełnienie przestępstw. Jedna z takich sytuacji miała miejsce pod koniec lipca 2020 roku.

Sąd Okręgowy w Amsterdamie wstrzymał wtedy ekstradycję do Polski podejrzanego o przemyt 200 kg narkotyków. Holenderscy sędziowie mieli wątpliwości, co do niezależności sądów w Polsce i obawiali się, że zatrzymany może nie mieć możliwości bycia sprawiedliwie osądzonym.

Holendrzy zgłosi zastrzeżenia, co do faktycznej niezależności sędziów od polskich władz. Kontrowersje budziła także ustawa dyscyplinująca sędziów.

Po opinii rzecznika TS UE takie sprawy będą musiały być rozpatrywanie indywidualnie. Żaden sąd nie będzie mógł automatycznie odmówić wydania poszukiwanego w Polsce podejrzanego.

Czytaj także:

"Nie chcę nikogo z imienia i nazwiska oskarżać". Gowin o odpowiedzialności "środowisk prawicowych"Czytaj także:

Czy czeka nas lockdown? Nowe informacje