Kuria pozywa ks. Isakowicza-Zaleskiego. Za artykuł o pedofilii

Powodem pozwu jest artykuł autorstwa księdza zatytułowany "Krzywda pana Andrzeja, molestowanego seksualnie w wielu 13 lat przez ks. Stanisława P. z diecezji tarnowskiej". Ks. Isakowicz-Zaleski opisał w nim dramatyczną historią, do jakiej dojść miało przed laty oraz jak mężczyzna molestujący dzieci unikał odpowiedzialności.

"Dostałem pozew od kanclerza kurii @DiecezjaTarnow do sądu za tekst http://isakowicz.pl/krzywda-pana-andrzeja-molestowanego-seksualnie-w-wielu-13-lat-przez-ks-stanislawa-p-z-diecezji-tarnowskiej/…, w którym opisałem dramat chłopca skrzywdzonego przez ks. P. Bp Wiktor Skworc, teraz @arch_katowicka, sprawę zatuszował, a dziś do sądu kanclerz pozywana nie sprawca, ale tego co to opisał" – przekazał duchowny na Twitterze.

