"Wypier***ać!". Lempart wyrzuciła dziennikarkę TVP z konferencji

Do sytuacji tej doszło podczas czwartkowej konferencji Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Marta Lempart zwracając się do dziennikarki TVP i operatora tej stacji, powiedziała: "Wyp….ć! Ja już powiedziałam na poprzedniej konferencji, że macie sp….ć, nie rozumiem, dlaczego tu ciągle przychodzicie".

Zapytana przez dziennikarza PAP, dlaczego w ten sposób potraktowała ekipę TVP Info, liderka Strajku Kobiet wyjaśniła, że na konferencje prasowe zaprasza dziennikarzy, a nie funkcjonariuszy PiS-u. Lempart podkreśliła, że to się zmieni, kiedy TVP zacznie zatrudniać dziennikarzy i jak TVP stanie się telewizją".

– Natomiast teraz nie ma dla nas żadnej różnicy, czy to jest policja PiSowska, czy to jest prokuratora PiSowska, czy to jest PiSowska ABW, czy to jest PiSowska telewizja. Bo tam nie ma żadnych dziennikarzy i zawsze będą słyszeli od nas, że mają wyp....ć – dodała.

Czytaj także:

"Spod jakiego kamienia ta stwora wypełzła?". Ziemkiewicz o Lempart: Obrzydliwa hipokrytkaCzytaj także:

Aktor oskarża policję o pobicie na Marszu Niepodległości. Wstrząsająca relacja