Ziemkiewicz apeluje. "Proszę o upowszechnienie tej informacji"

Rafał Ziemkiewicz jest jednym z najpopularniejszych polskich publicystów. Jego profil na Facebooku śledzi ponad 100 tysięcy osób. Dziennikarz poinformował za pomocą Twittera, że ktoś włamał się na jego konto na fb.

Od kilku godzin na jego stronie pojawiają się przypadkowe nagrania. Na jednym filmie widać wyczynową jazdę samochodem, na innym np. młodą kobietę dekorującą pokój.

"Proszę o upowszechnienie tej informacji - nie panuję obecnie nad swoim profilem FB. Skradziono mi go. Zanim go odzyskam, może minąć dużo czasu. Proszę wszystkich, by tam nie zaglądali i nie napędzali złodziejom ruchu" – przekazał Ziemkiewicz na Twitterze.

