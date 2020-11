"Nie kupczy się Polską i Polakami!". Mocny apel ministra

– Są takie momenty, kiedy naprawdę wszyscy powinni stanąć na wysokości zadania. Wszyscy, zarówno władza, jak i opozycja, bo Polska to nie jest kraj, ani Polacy to nie jest naród, którym można kupczyć. Te mocne słowa kieruje do pana Budki i do liderów Koalicji Obywatelskiej: nie kupczy się Polską – podkreślił wiceprezes Solidarnej Polski.

Minister w KPRM jest przekonany, że uzgodnienia KE i niemieckiej prezydencji uderzają w Polskę: –Dzisiaj ten mechanizm, jeżeli zostanie wprowadzony, to tak naprawdę zabiera jest nam część suwerenności naszego kraju. Mechanizm, który nie jest oparty na żadnym przepisie traktatowym. Wprowadzenie mechanizmu powiązania środków UE z praworządnością zabiera nam część suwerenności.

– Apeluje, żądam wręcz od polityków opozycji, od pana Budki, koleżanek i kolegów pana Budki, żeby naprawdę dzisiaj stanęli na wysokości zadania i żeby nie kupczyli Polską – podkreślił polityk.

Wójcik odniósł się także do przedstawionej w czwartek przez Komisję Europejską strategii UE na rzecz równości osób LGBTIQ. – Polska jest krajem wolnym, Polska jest krajem, gdzie respektowane są prawa wszystkich ludzi, niezależnie od tego, jaką mają orientacje seksualną, bo to nikogo nie powinno interesować, bo to jest wolność, to jest prawo człowieka – wskazał. Były wiceminister sprawiedliwości zaznacza, że Polska nie godzi się na małżeństwa osób tej samej płci i adopcję przez nich dzieci.

Czytaj także:

Polska grozi wetem unijnego budżetu. Kidawa-Błońska: Jeżeli rząd ma jakieś wątpliwości, to...Czytaj także:

Budka: To byłaby zdrada polskiej racji stanu