"To już nie jest spór polityczny a nazistowska nagonka". Protest feministek pod domem Bąkiewicza

Pod domem prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Roberta Bąkiewicza w Pruszkowie środowiska lewicowe i feministyczne zorganizowały wczoraj protest. Wydarzenie w formie "spaceru" rozpoczęło się o godzinie 18.00. W pewnym momencie funkcjonariusze podeszli do demonstrujących osób i zaczęli je legitymować.

Z informacji przekazanej przez stołeczną policję wynika, że wylegitymowano łącznie 100 osób w tym 13 nieletnich. "Nałożono 35 mandatów karnych, a do sądu skierowanych zostanie 68 wniosków o ukaranie" – przekazano. "Również wobec osób nieletnich skierowane będą wnioski do sądu rodzinnego. Ponadto do sanepidu przekazane zostaną 103 notatki. Przypominamy o obowiązujących obostrzeniach dotyczących m.in. gromadzenia się" – podała Policja.

Oburzenia faktem ukarania protestujących nie kryła posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz. "Służby PiS pod domem Bąkiewicza właśnie spisały i ukarały mandatami 150 osób, które przechodziły tamtędy w ramach marszu Strajku Kobiet! Dwa dni po tym jak narodowcy zdemolowali Warszawę PiS urządza łapankę na pokojowo protestujących pod domem Bąkiewicza! Skandal!" – napisała na Twittrze.

Na jej wpis stanowczo odpowiedział wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Tomasz Kalinowski. "Skandalem jest zakłócanie miru domowego, wysyłanie gróźb karalnych i ataki na rodzinę. Kompletne dno. I to poseł nazywa „pokojowym protestem”?" – zapytał.

Podobne zdanie w sprawie ma były dziennikarz Maciej Stańczyk. "To już nie jest spór polityczny a nazistowska nagonka na Roberta Bąkiewicza przez Strajk Kobiet. Oczekuję szybkiej interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara nim dojdzie do tragedii" – napisał na Twitterze.