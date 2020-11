Wspólna inicjatywa prezydentów Polski i Litwy

Przywódca Polski spotkał się ze swoim litewskim odpowiednikiem. Prezydenci podpisali deklarację ws. ustanowienia Rady Prezydenckiej Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej.

Oto treść deklaracji: "Rzeczpospolita Polska i Republika Litewska obchodząc 500. rocznicę urodzin Zygmunta Augusta, ostatniego Króla Polski i Wielkiego Księcia Litwy z dynastii Jagiellonów, związane bliskimi więziami historycznymi, kulturowymi i gospodarczymi, a także wspólnymi wartościami; reagując na wyzwania pojawiające się w Europie i na świecie, w celu wzmocnienia strategicznej współpracy na poziomie bilateralnym, NATO i UE, zapewnienia partnerstwa transatlantyckiego i wzmocnienia bezpieczeństwa transatlantyckiego oraz budowy zjednoczonej, solidarnej i dobrze prosperującej Unii Europejskiej; dążąc do realizacji inicjatyw współpracy regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego i poprawy powiązań infrastrukturalnych, utrzymania bezpieczeństwa, stabilności i demokracji we Wschodnim Sąsiedztwie UE, oraz kontynuacji aktywnej polityki Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Prezydenta Valdasa Adamkusa w tej dziedzinie; podejmują decyzję o ustanowieniu Rady Prezydenckiej Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej, która co najmniej raz do roku będzie się spotykała na przemian w Polsce i na Litwie".

Po wizycie w parlamencie we wtorek zaplanowane jest jeszcze spotkanie prezydenta Dudy z ustępującym premierem Sauliusem Skvernelisem. Wizyta na Litwie zakończy się w środę.

