"Czasami bywa tak, że większość się myli". Zaskakujące słowa Pawła Kowala

„Dziadersi” kontra „bunt młodych”

Rewolucje mają to do siebie, że prędzej czy później pożerają własne dzieci, ale polskim wkładem we francuską tradycję jest również umiejętność pożarcia się na starcie, zanim w ogóle rewolucja się zacznie. Taki los spotyka również Strajk...