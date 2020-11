Ostatnia wola zmarłego kardynała. Odczytano testament Gulbinowicza

Były metropolita wrocławski kard. Henryk Gulbinowicz zmarł w poniedziałek przed godz. 11. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że hierarcha przebywa w szpitalu. Jego stan był wówczas bardzo ciężki, duchowny znajdował się pod tlenem, nie było z nim kontaktu. Kardynał Gulbinowicz miał 97 lat.

Zgodnie z odczytanym w dniu jego śmierci testamentem wszystkie należące do hierarchy przedmioty mają zostać oddane do wrocławskiego Caritasu. Z kolei księgozbiór kardynała ma zostać umieszczony w bibliotece seminarium duchownego.

Jak donosi wrocławska kuria, większa część testamentu ma charakter duchowy. „Okazuje się, że większość zapisków w ostatniej woli duchownego miała charakter duchowy. Zmarły 97-latek wspominał w testamencie swoje życie i dziękował wszystkim, których napotkał na swojej drodze" – napisano w komunikacie kurii.

Kardynał nie pozostawił wskazówek, co do miejsca swojego pochówku. O tym zadecyduje rodzina. Jak przekazała we wtorek kuria wrocławska, msza święta żałobna w intencji śp. kardynała odbędzie się kościele pw. Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu w najbliższy piątek (20 listopada) o godz. 10.00. Eucharystię będzie sprawował abp Józef Kupny, metropolita wrocławski z najbliższymi współpracownikami. Same uroczystości pogrzebowe nie będą jednak odbywały się we Wrocławiu.

Zarzuty dla hierarchy

W opublikowanym 6 listopada komunikacie Nuncjatura Apostolska poinformowała, że w wyniku przeprowadzonego dochodzenia w sprawie oskarżeń wysuwanych pod adresem kard. Henryka Gulbinowicza oraz przeanalizowaniu innych zarzutów dotyczących przeszłości kardynała, Stolica Apostolska podjęła w stosunku do niego następujące decyzje dyscyplinarne: zakaz uczestnictwa w jakiejkolwiek celebracji lub spotkaniu publicznym; zakaz używania insygniów biskupich; pozbawienie prawa do nabożeństwa pogrzebowego w katedrze i pochówku w katedrze; wpłacenie przez kardynała odpowiedniej sumy pieniędzy jako darowizny na działalność Fundacji św. Józefa, powołanej przez Konferencję Episkopatu Polski w celu wspierania działań Kościoła na rzecz ofiar nadużyć seksualnych, pomocy psychologicznej oraz prewencji i kształcenia osób odpowiedzialnych za ochronę nieletnich.

