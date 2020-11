Gawkowski do premiera: Taka jest prawda o tym, co pan robi

Polska i Węgry nie zgadzają się na powiązanie wypłaty środków UE z oceną przestrzegania praworządności. Polski rząd ocenia, że to narzędzie polityczne i pozatraktatowe. Tymczasem na takie rozwiązanie naciska niemiecka prezydencja w Radzie Europejskiej oraz Komisja Europejska.

W ubiegłym tygodniu polski premier przesłał do Brukseli oficjalny list, w którym odrzucił projekt rozporządzenia warunkującego wypłacanie unijnych pieniędzy od przestrzegania zasad praworządności i zagroził zawetowaniem budżetu.

Dzisiaj w Sejmie premier natomiast podkreślał, że należy bronić polskiej suwerenności, a Unia powinna być organizacją równych podmiotów, a nie równych i równiejszych. Na wypowiedź premiera w ostrych słowach zareagował Krzysztof Gawkowski.

– Rozbijacie UE w imię cynicznego interesu partii, a nie państwa i taka jest prawda o tym, co pan robi w Europie i pana zaplecze. Wspólnota i rozmowa – to przez lata cechowało UE. Dzisiaj wy namawiacie do konfliktu i uważacie, że będziecie załatwiali interesy pohukiwaniem. Nie takiej ojczyzny jej założyciele chcieli dla nas wszystkich – mówił Gawkowski.

Jego zdaniem obecna Unia jest dokładnie tą samą, do której Polacy chcieli przystąpić w 2004 roku. W ten sposób polityk nawiązał do słów Morawieckiego, który stwierdził, że "to nie jest Unia, do której wchodziliśmy".

– Pan, panie premierze, uważa, że Europa to jest dom z którego można wyciągnąć jak najwięcej kasy. A my uważamy, że to wspólny dom, który buduje naszą suwerenność, niepodległość, daje nam oparcie, wierzy w demokrację, nie szuka konfliktu, a jest ostoją zgody i zrozumienia – mówił polityk.

Czytaj także:

Budka w Sejmie: Nie róbcie po raz kolejny cyrkuCzytaj także:

Jakubiak wzywa Morawieckiego i Dudę: Nie dajcie się omamić. Niemcy będą teraz prosić, łkać