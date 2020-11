"Wyszła wasza hipokryzja!". Mocne wystąpienie Winnickiego

Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu poseł Konfederacji odniósł się do wczorajszych wydarzeń, jakie miały miejsce podczas wczorajszych protestów.

– Wczorajszy dzień był szczególny. Był to dzień przeglądania się w lustrze. Najpierw pan wicepremier Kaczyński przeglądał się w lustrze i zobaczył tam ewidentnie twarz naszego posła Grzegorza Brauna bez maseczki, skoro wchodząc na mównicę ją zdjął - zaczął swoje wystąpienie Winnicki. Jak dodał, wcześniej w lustrze mogły przejrzeć się Lewica i Koalicja Obywatelska i zobaczyć uczestników Marsz Niepodległości z 2010, 2011, 2012 2013,2014 i 2020 roku. – Wyszła wasza hipokryzja! Kiedy zamaskowani funkcjonariusze wchodzą do tłumu, kiedy prowokują i wyciągają pałki teleskopowe to kiedy to dotyczy Marsz Niepodległości wy klaszczecie. Kiedy to dotyczy was to oczywiście płaczecie – podkreślał.

Prezes Ruchu Narodowego zwrócił jednak uwagę na różnicę pomiędzy organizatorami Strajku Kobiet, a Marszu Niepodległości. Jak podkreślił, ci drudzy nigdy nie byli tak wulgarni jak ci, którzy organizują teraz swoje protesty.

