Rząd zdecydował ws. galerii handlowych, szkół i ferii zimowych

– Przed nami pewien okres, który nazywamy "100 dni solidarności". Na końcu tego okresu jest wysoce prawdopodobne, że będzie dostępna szczepionka. Duża część populacji zaszczepionej pozwoli szybko przerwać łańcuch zakażeń – mówił w sobotę na konferencji prasowej premier.

Zapowiedział, że od 28 listopada placówki handlowe będą mogły działać w najwyższym reżimie sanitarnym. – Warunek utrzymania tego reżimu jest jeden: dyscyplina każdego sklepu, galerii, sklepu meblowego. Jeśli będzie inaczej, te sklepy będą zamykane. Te decyzje mogą uratować setki tysięcy miejsc pracy, dlatego je podejmujemy – podkreślił Morawiecki.

Szef rządu poinformował, że szkoły, restauracje, siłownie i kina pozostaną zamknięte.

– Zdecydowaliśmy o kontynuacji zamknięcia szkół do 23-24 grudnia, a następnie podjęliśmy decyzję, że przerwa edukacyjna w szkołach będzie od 4 do 17 stycznia dla wszystkich – powiedział Morawiecki. Dodał, że od 18 stycznia możliwe są pierwsze dostawy szczepionki na COVID-19.

Premier zaapelował też, aby nie planować żadnych wyjazdów w okresie świąt Bożego Narodzenia, ograniczyć spotkania tylko do grona najbliższej rodziny i nie przemieszczać się między miastami.

– Te zasady, o których mówię: odpowiedzialność, solidarność, dyscyplina od 28 listopada do 18 stycznia. Potem być może wrócimy do zasad strefy czerwonej, żółtej, zielonej. Ta poprawa sytuacji to wciąż kwestia, która zależy od naszej dyscypliny – podkreślił Morawiecki.

Szczegółowe informacje ws. planu na najbliższe 100 dni oraz odpowiednie projekty rozporządzeń Rady Ministrów są dostępne na stronie internetowej rządu.