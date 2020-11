Fikcja upamiętniania polskich ofiar

Najwyższy organ konstytucyjny Republiki Federalnej Niemiec, Bundestag, podjął uchwałę mówiącą o zobowiązaniu rządu Republiki Federalnej do podjęcia działań mających na celu upamiętnienie polskich ofiar niemieckiego terroru i ludobójstwa z lat 1939–1945. Komunikaty prasowe określiły to nieco zwięźlej: „Niemiecki parlament przyjął wniosek wzywający do utworzenia w Berlinie miejsca pamięci poświęconego Polakom”.