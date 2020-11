"Wulgarne, agresywne kobiety". Mocne słowa posłanki PiS o Strajku Kobiet

Lisicki: Stawiamy pytanie, które wielu boi się zadać

– Serdecznie Państwa zachęcam do kupienia najnowszego wydania tygodnika "Do Rzeczy". Zajmiemy się w nim szczególnie relacjami między Polską a UE, polskim wetem do budżetu unijnego oraz pytaniem, czy polexit jest rzeczywistości...