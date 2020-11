"Prosimy przeczytać". Ministerstwo Zdrowia tłumaczy Kierwińskiemu

"Ludzie godzinami oczekują na przyjęcie do szpitala a na Narodowym zajętych jest jedynie około 30 łóżek! Czemu? Wg. władz - bo szpitale standardowe mają szersze spektrum działania! Ciekawe wobec tego czemu stawki w szpitalu narodowym są wyższe? Sami zobaczcie. Logiczne?" – napisał na Twitterze Marcin Kierwiński, publikując tabelę z kosztami związanymi z funkcjonowaniem szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym w porównaniu ze zwykłym szpitalem.

Na jego tezy odpowiedział resort zdrowia.

"Panie Pośle, odpowiadaliśmy już na tego typu tezy Pana koledze z klubu – ministrowi Arłukowiczowi. Prosimy przeczytać" –napisano odsyłając do wymiany zdań z byłym ministrem Bartoszem Arłukowiczem, w której resor wyjaśnia, że "w standardowym szpitalu do środków za obsługę pacjenta czy samą gotowość doliczamy opłatę rekompensacyjną (średnio 717 zł) oraz dodatki do świadczeń lekarzy. Sumarycznie są to kwoty wyższe niż w szpitalach tymczasowych".

"Poza wszystkim, żaden szpital nie jest od zarabiania, ale od ratowania zdrowia i życia" – dodano.

