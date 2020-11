Przewodniczący "Solidarności" nie wytrzymał: To zwykła bandyterka. Krew w żyłach buzuje

– Dla części ich uczestników nie ma żadnych wartości, ich działanie ma jeden wymiar: zniszczyć wszystkie wartości, pokazać, że kościoły trzeba zamykać, że trzeba zniszczyć Jana Pawła II – podkreślał Piotr Duda. – Jeśli słyszę pana europosła Biedronia, że cieszyłby się, gdyby była aleja ofiar Jana Pawła II, to krew w żyłach buzuje. To sytuacja niedopuszczalna – oceniał.

Jak zaznaczył NSZZ Solidarność wspiera demokratyczną gwarancję wolności słowa i możliwość protestowania, ale nie w taki sposób, jaki widzimy na ulicach.

– Jesteśmy za demokracją, za protestami, każdy ma do tego prawo. Jednak zmiany władzy od 30 lat w naszym kraju dokonuje się przez wybory, a nie w inny sposób – podkreślił. – Gdy słyszę wypowiedzi, szczególnie młodych ludzi, że aborcja jest ok, że to jest proeuropejskie, nowoczesne, że nienarodzone dziecko traktują jak przedmiot, to płakać się chce – dodawał.

Zauważył również, że inaczej potraktowano agresywnych uczestników protestu w ramach Strajku Kobiet, a inaczej tych, którzy łamali prawo podczas Marszu Niepodległości.

– Wszyscy są równi wobec prawa. Nie może być pobłażań dla protestujących w ramach Strajku Kobiet, a innego traktowania uczestników Marszu Niepodległości. Jeśli ktoś jest wandalem, uprawia bandyterkę, to powinien być traktowany tak samo – stwierdził.

