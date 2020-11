Co z Sylwestrem? Niedzielski: Nie mogę być taki nieludzki

Adam Niedzielski był gościem programu "Newsroom". Minister był pytany, czy w tym roku należy zapomnieć o organizowaniu zabaw sylwestrowych. – Według mnie nie ma na to przestrzeni, ale też nie chcę się zarzekać, że w tej chwili już jesteśmy tak konserwatywnie nastawieni, że jakkolwiek przyszłość będzie się zmieniała, to my nie będziemy reagowali – uznał Niedzielski.

Zaznaczył, że rząd jest "nieelastyczny" do 27 grudnia. – A potem zobaczymy (...). Chcemy teraz działać z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do wprowadzanych obostrzeń. Nie mogę być taki nieludzki – wskazał minister zdrowia w kontekście ewentualnego poluzowania obostrzeń po świętach Bożego Narodzenia.

Koronawirus w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 10 139 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem.

Mamy 10 139 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (1166), dolnośląskiego (1035), pomorskiego (979), śląskiego (945), lubelskiego (670), wielkopolskiego (630), łódzkiego (563), podkarpackiego (540), kujawsko-pomorskiego (521), opolskiego (512), małopolskiego (486), warmińsko-mazurskiego (473), zachodniopomorskiego (457), świętokrzyskiego (359), podlaskiego (309), lubuskiego (267). 227 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną – podaje resort zdrowia.

Z powodu COVID-19 zmarło 55 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 485 osób – informuje dalej Ministerstwo.

Resort podał także, że "w globalnej liczbie zakażeń uwzględnione jest ok. 22 tys. niezaraportowanych przypadków, o których wczoraj informował GIS".