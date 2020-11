PiS chce zmiany w wyroku TK? Pawłowicz: Wszystko jest możliwe... nawet płaska Ziemia

"W ostatnich dniach do Trybunału skierowane zostały przez polityków obozu władzy nieformalne uwagi do wyroku, w których wskazano jasno na potrzebę pozostawienia przez sędziów w pisemnym uzasadnieniu furtki interpretacyjnej, która pozwoliłaby w drodze ustawy złagodzić skutki orzeczenia" – do takich ustaleń dotarł portal Onet.pl.

Po opublikowaniu artykułu jeden z internautów zapytał o to sędzię Trybunału Konstytucyjnego Krystyną Pawłowicz. "Czy chciałaby Pani Profesor jakoś skomentować ten artykuł i informacje w nim zawarte?" – zapytał na Twitterze Tomasz Krawczyk.

"Czy pan uważa, że OGŁOSZONY wyrok można zmienić ? Ale, skoro powołuje się pan na załączone źródło", to wszystko jest możliwe... Nawet płaska Ziemia" – odpowiedziała Pawłowicz.

"Ale w artykule jest przecież mowa nie o wyroku ale o zmianie (na sugestię partii rządzącej) w pisemnym uzasadnieniu wyroku względem ustnych motywów znanych z ogłoszenia wyroku..." – kontynuował internauta.

"Wyrok wiąże,czy uzasadnienie,czyli opis dochodzenia do stwierdzeń wyroku ?" – odpowiedziała.