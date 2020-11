Piotr Duda oburzony zapowiedziami rządu: Jesteśmy zbulwersowani

Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów w grudniu są przewidziane dwie niedziele handlowe. Przypadną one 13 i 20 dnia tego miesiąca. W ostatnim czasie rzecznik rządu Piotr Müller przekazał, że trwają konsultacje ze związkami zawodowymi i branżą handlową ws. dodatkowych niedziel handowych w grudniu i styczniu.

Wiele wskazuje na to, że przynajmniej w grudniu taka dodatkowa niedziela będzie. Tak przynajmniej wynika z projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W myśl projektu, który czeka obecnie na przyjęcie przez Radę Ministrów, zakaz handlu w niedzielę miałby zostać jednorazowo zniesiony w niedzielę w dniu 6 grudnia 2020 r.

Swojego oburzenia tymi zmianami nie kryje Piotr Duda z "Solidarności".

– Dla nas to jest w części zły projekt. Ze zdziwieniem i oburzeniem przyjęliśmy zmiany proponowane w tej nowelizacji - mianowicie zmiana ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. W nowelizacji proponuje się, by niedziela 6 grudnia była niedzielą handlową. Pracownicy będą musieli w tym dniu przyjść do pracy i narażać swoje zdrowie, życie, tylko dlatego, że wg. uzasadnienia projektu ma to rozładować przedświąteczne natężenie zakupów, a także pomoże to biznesowi w poprawie i tak trudnej sytuacji związanej z zamknięciem galerii handlowych. Nic tam nie ma o pracownikach, bezpieczeństwie ludzi którzy tam pracują. Jesteśmy tym zbulwersowani – przekonuje Duda w rozmowie z PR24.

Szef "Solidarności" nie kryje również oburzenia faktem, że poparły OPZZ i Forum Związków Zawodowych. – To niedopuszczalne, że centrale związkowe zamiast dbać o pracowników i ich bezpieczeństwo, ręka w rękę z biznesem podejmują tego rodzaju działania. Wbrew temu co mówił pan premier Gowin, Rada Dialogu nie przyjęła w tym temacie żadnego stanowiska. Na ostatnim posiedzeniu RDS nie było kworum – stwierdził.

