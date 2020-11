Kiedy kolejne szpitale na Mazowszu? Wojewoda odpowiada

Podczas konferencji prasowej Radziwiłł poinformował, że jest w stałym kontakcie ze szpitalami z Mazowsza. Podkreślił, że mimo notowanego w ostatnich dniach spadku zachorowań, sytuacja epidemiczna w całym kraju jest nadal trudna. – Mamy nadzieję, że szczyt drugiej fali epidemii mamy za sobą, ale nie jest to nic pewnego. Dzisiejsza liczba zakażeń 1785 na Mazowszu i 74 zgony to są bardzo duże liczby. Musimy być nadal gotowi, żeby wychodzić naprzeciw potrzebom, które z tego wynikają. Bo z 1785 osób zakażonych za kilka dni określona liczba będzie wymagać hospitalizacji i za kolejne kilka dni intensywniejszego zaopiekowania, w tym respiratoterapii – zauważył.

– Jesteśmy dobrze przygotowani, nie zwalniamy w najmniejszym stopniu nacisku, żeby to przygotowanie utrzymać. W wyniku realizacji decyzji wojewody mazowieckiego na terenie Mazowsza mamy ponad 5 tys. łóżek szpitalnych dedykowanych pacjentom z COVID-19, z czego 3 tys. są zajęte, czyli mamy pewną rezerwę – mówił Radziwiłł.

Przypomniał, że na Mazowszu powstaje siedem szpitali tymczasowych, które będą dysponować od 100 do kilkuset łóżkami. Zaznaczył, że strategia przygotowania szpitali różni się w zależności od tego, czy lecznica powstaje w szpitalach, gdzie są niedokończone budynki czy w miejscu, gdzie nie było wcześniej podmiotu leczniczego. –Z tego wynika, że warunki, w jakich będą leczeni pacjenci, też mogą być różne, choć staramy się, żeby wszędzie było bezpiecznie – zapewnił.

– Wszystkie szpitale tymczasowe będą gotowe na przyjęcie pacjentów w ciągu najbliższych kilku czy kilkunastu tygodni. (...) Prace idą bardzo ostro do przodu. Dziś odbyłem spotkanie w ramach zespołu zarządzania kryzysowego ze wszystkimi podmiotami, które organizują te szpitale. Zarówno szpital w Płocku, Ostrołęce, Siedlcach, Radomiu, jak i na terenie Warszawy: na Okęciu, a także przy szpitalu Wojskowego Instytutu Medycznego przy Szaserów i szpital tymczasowy w budynku przyszłego Szpitala Południowego na Ursynowie - wszędzie prace postępują bardzo do przodu i wszystko wskazuje na to, że odbywa się to zgodnie z terminarzem, który założyliśmy, trudnym terminarzem – przekazał wojewoda.

Podczas konferencji Radziwiłł zwrócił uwagę, że minął rok, odkąd jest wojewodą. – Niezależnie od tego, że poświęcamy się prawie na 100 proc. walce z pandemią, to nie zapomnieliśmy o wszystkich codziennych zadaniach mazowieckiego urzędu wojewódzkiego. Realizujemy tak ważne dla województwa projekty, jak Fundusz Dróg Samorządowych, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, różne programy społeczne, które nie zostały zmniejszone, spowolnione w trakcie pandemii – zaznaczył.

Czytaj także:

Merkel: Nie możemy uśpić czujnościCzytaj także:

Powrót do normalności dopiero jesienią? I to pod warunkiem, że zadziałają szczepieniaCzytaj także:

Eksperci z WHO pojadą do Wuhan. Będą badać, skąd wziął się koronawirus