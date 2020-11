Lider polskich przedsiębiorców: Pomoc od rządu jest lepsza niż poprzednia

Premier ogłosił Tarczę Antykryzysową 2.0. Jak ocenia Pan jej założenia?

Marek Kowalski (przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich): To rozwiązanie zaproponowane właśnie przez rząd jest lepszym narzędziem niż poprzednie, choć tamto na pewno pomogło wielu przedsiębiorcom. Tyle, że wtedy ta pomoc nie była udzielana punktowo. Obecne rozwiązanie uwzględnia to, co się wydarzyło i jest skierowane do tych przedsiębiorców, którzy najbardziej cierpią podczas pandemii. Bardzo ważne, że uwzględnione zostały branże związane z hotelarstwem, gastronomią, fitness. Ta pomoc jest zdecydowanie potrzebna. Natomiast warto by było się zastanowić nad tym, w jaki sposób branżę hotelarską i gastronomiczną odmrozić w taki sposób, by mogły one generować przychody.

Czy skala tego wsparcia jest wystarczająca, czy może jednak powinno ono być większe?

Skala jest moim zdaniem wystarczająca. To ma być kwota 72 tysięcy na etat, w przeliczeniu na spadek procentowy obrotu. Bardzo ważne jest, że tarcza ta obejmuje też tarcze targowo-wystawienniczą i branżę przewozów pasażerskich. Te branże, w przeciwieństwie do gastronomii i hotelarstwa, z całym szacunkiem dla tych branż, poniosły jednak największe straty.

Jednak straty gastronomii i hotelarstwa były bardzo poważne.

Tak, jednak miały one krótki, ale jednak okres wytchnienia. Mały i niewystarczający, a więc oczywiście to bardzo dobrze, że są objęte wsparciem. Jednak tamte branże – czyli wystawiennicza i przewozów pasażerskich w zasadzie były pozbawione zarobków przez cały czas pandemii od marca 2020 roku. Nie było żadnej możliwości, aby zorganizować jakąkolwiek wystawę targową. Z kolei przewozy pasażerskie mają potężne ograniczenia, bo w roku pandemii praktycznie zostało zablokowane przemieszczenie się turystyczne, a przemieszczanie się między miejscowościami także zostało mocno ograniczone. A więc bardzo dobrze, że te branże zostały objęte pomocą. Choć należałoby jeszcze dokładnie przeanalizować konkretne PKD branży wystawiennicze, czy wszystkie działalności zostały w tej pomocy uwzględnione. Bo tu należy działać kompleksowo. Natomiast dobrze, że ta pomoc jest udzielana, a poprzez wskazanie konkretnych branż, punktowo, będzie jej łatwiej udzielać.

Czytaj także:

Morawiecki: Tarcza 2.0 to co najmniej 35-40 mld złotych