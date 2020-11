Dulkiewicz nie rezygnuje z ochrony osobistej. Miasto zapłaci prawie 600 tys. zł za kolejny rok

Z informacji podawanych przez dziennik wynika, że od początku kadencji bezpieczeństwo prezydent kosztowało blisko 1,4 mln zł. Jednak Dulkiewicz wciąż nie czuje się bezpieczna, a jako dowód na to, że ochrona jest jej niezbędna, mówi o ok. 30 sprawach w prokuraturze dotyczących gróźb karalnych.

Ochronę Aleksandrze Dulkiewicz od początku zapewnia Agencja Ohcrony "Taurus". Koszty wynajęcia ochrony opłacał najpierw komitet wyborczy "Wszystko dla Gdańska". Obecnie płaci za to Urząd Miasta.

Jak dowiedziała się "Gazeta Wyborcza", gdańska agencja ochrony "Taurus" po raz trzeci podpisze kontrakt na zapewnienie osobistej ochrony prezydent Gdańska. Przetarg rozstrzygnięto niecałe dwa tygodnie temu. Firma "Taurus", podobnie jak we wcześniejszych konkursach, była jedynym oferentem.

Nowa umowa zapewnia ochronę Aleksandrze Dulkiewicz do 30 listopada przyszłego roku, co kosztować będzie 578 tys zł. Jak podkreślono w "GW" jest to o 10 tys. zł drożej niż zaplanowało miasto. Poprzednia umowa opiewała na kwotę 516 tys. zł.

Agencja "Taurus" informuje, że wśród ochroniarzy Aleksandry Dulkiewicz są byli funkcjonariusze BOR, policji oraz osoby związane od lat z branżą ochroniarską.

