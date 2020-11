"Miękiszon" było o Morawieckim? Ziobro odpowiada

– To chodziło o wypowiedzi polityków opozycji oraz mediów liberalnych, które oczekiwały podczas negocjacji postawy, która mieści się w tym jednym słowie. Polski premier tak nie postępuje ponieważ zgodnie z deklaracją lidera PiS, non possumus przypomnę, w sposób stanowczy sprzeciwia się tym zmianom – stwierdził minister sprawiedliwości.

– Polski premier realizuje program Zjednoczonej Prawicy, chociaż nacisk Solidarnej Polski jest w tej sprawie szczególnie mocny. Wynika faktu, że już w lipcu opowiadaliśmy się za tym aby premier zastosował prawo weto, wtedy podjął inną decyzję dając wiarę zapewnieniom liderów wiodących państw UE i KE, że to rozporządzenie nie będzie wiązać praworządności i budżetu, że jest dla nas bezpieczne. Liderzy Europy okazali się mało wiarygodni – dodawał.

Dopytywany o relacje z premierem Morawieckim stwierdził, że "w profesjonalnej polityce nie ma miejsca na osobiste emocje, sympatie, antypatie, tu chodzi o Polskę, profesjonalne zarządzanie państwem i podejmowanie strategicznych decyzji".

– Rozporządzenie, które jest proponowane zmienia istotę UE, zmienia ją w kierunku państwa federacyjnego i stanowczo się z tym nie zgadzamy. Kwestia obecności w takim, czy innym rządzie jest wtórna w stosunku do tej sprawy. A kwestia zajmowania przeze mnie jakiegoś stanowiska, bądź interesu Solidarnej Polski jest piętnastorzędna w stosunku do tej sprawy – stwierdził.

Ziobro zapowiada zmiany: Zwróciłem się w tej sprawie do prezesa Kaczyńskiego

– Są już gotowe projekty ustaw dotyczące kompleksowej zmiany w obszarze sądownictwa – finału tej zmiany – bo pamiętajmy przecież, że ten proces został zatrzymany w pół drogi – mówił w Radiu Plus minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

– Wtedy, kiedy rozpoczęliśmy go w pierwszej kadencji, z uwagi na rozmowy z UE, która blokowała wszelkie zmiany i zgłaszała zastrzeżenia. Premier podjął negocjacje wówczas z niejakim komisarzem Timmermansem i na ten czas zostałem poproszony o wstrzymanie dalszych prac i kontynuacji reformy sądownictwa – poinformował Ziobro.

– Więc teraz jest ten moment, kiedy możemy do sprawy wrócić. Jest przygotowany pakiet projektów ustaw, ale też można powiedzieć, że wyciągamy wnioski z doświadczeń z przeszłości – zapowiadał.

Jak zaznaczył minister sprawiedliwości zamiany w pierwszej kolejności zostaną przedyskutowane wewnątrz Zjednoczonej Prawicy.

– Tak, jak zapowiedziałem, w pierwszej kolejności te projekty będą przedyskutowane wewnątrz koalicji. Zwróciłem się w tej sprawie już do prezesa Jarosława Kaczyńskiego też z prośbą, żeby w ramach formuły, która działa w Zjednoczonej Prawicy, czyli Rady Koalicyjnej, doszło do spotkań merytorycznych, gdzie w szczegółach te zmiany omówimy i dopiero wtedy wyjdziemy z nimi na zewnątrz – stwierdził Zbigniew Ziobro w radiu Plus.