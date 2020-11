Kontrowersyjny wpis wiceministra. Zareagowała dziennikarka TVP

Prof. Flis o koalicji PSL z PiS: Gambit Ludowców. Raczej gra niż realna oferta

– Nie wydaje się, by PSL miało teraz interes we wchodzeniu do rządu, czy jego ratowaniu. W interesie PSL jest raczej doprowadzenie do upadku gabinetu – mówi portalowi DoRzeczy.pl prof. Jarosław Flis, politolog Uniwersytetu Jagiellońskiego.