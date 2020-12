I właśnie podczas eliminacji do Akademickiego Konkursu Retorycznego dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak kropka nienawiści. Ci, którzy wiedzą, co to takiego, zapewne uznają mnie za cymbała i ignoranta. Liczę jednak na to, że większość czytelników tego tekstu będzie równie zaskoczona jak ja. – Badania socjologiczne pokazały, że to samo zdanie z kropką na końcu i bez kropki jest odbierane zupełnie inaczej – powiedziała młoda mówczyni i zabiła mi ćwieka. Zacząłem rozkminiać (to chyba młodzieżowy termin, a może był młodzieżowy dekadę temu?) tę kwestię i okazało się, że wielu młodych ludzi ma mnie za antypatycznego buca. Wszystko dlatego, że używam znaków przestankowych w komunikacji.