Dyskusja o przyszłości Unii Europejskiej. Rau: Na to nie ma naszej zgody

Szef resortu spraw zagranicznych podkreślił, że polski rząd stoi na stanowisku zgodności wszystkich podejmowanych przez Unię działań z zapisami traktatowymi. Kwestia praworządności budzi w tym zakresie duże wątpliwości. Rau przypomniał również, na jakich wartościach powinna opierać się współpraca między państwami członkowskimi.

– Chodzi o to, by zawrzeć kompromis zgodny z absolutnymi fundamentami UE, a więc traktatami, a także z uchwałą Rady Europejskiej, która jednomyślnie wskazuje, że fundamentem jest wzajemne zaufanie, szacunek i równe traktowanie – stwierdził.

Minister nie wierzy również w pogłoski dotyczące wykluczenia Polski z prac nad unijnym budżetem. Jego zdaniem to chwyt negocjacyjny.

– To zdecydowanie praktyka negocjacyjna, b. ostra, niemniej jednak politycznie b. trudno sobie wyobrazić 25 państw poza formułą UE dogadujących się w tak szybkim czasie – ocenił.

Próba federalizacji UE

Rau odniósł się także do obecnej sytuacji Wspólnoty i trendu, jaki można zauważyć w działaniach unijnych urzędników. Jego zdaniem to próba przeforsowania federalizacji UE.

– To próba takiej federalizacji UE, która ma doprowadzić do tego, aby było to jedno państwo, a nie związek państw, że centrum władzy przeniosłoby się do organów unijnych. Na to nie ma naszej zgody – powiedział.

– W świetle traktatów mamy demokratyczną Unię równych państw, które działają razem w poczuciu wzajemnego zaufania i w granicach prawa. Natomiast zgoda na rozwiązania alternatywne prowadzić by musiała do tego, by tą demokratyczną wolę zawartą w traktatach zastąpić autokratyczną wolą organów unijnych, które sobie same przyznają poszerzone kompetencje po to, by zagrodzić drogę reformom ustrojowym, czy programom politycznym wyłonionym poprzez demokratyczne decyzje wyborców w państwach członkowskich – dodał.

