Budka: To wszystko jest pisane cyrylicą

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej przewodniczący Platformy Obywatelskiej po raz kolejny odniósł się do sporu ws. powiązania unijnych funduszy z kwestią praworządności i zapowiedzianym przez Polskę i Węgry wetem.

– W ramach prowizorium budżetowego nie będzie można tworzyć nowych projektów. To wszystko sprawia, że dzisiaj zadajemy proste pytanie: gdzie pisany jest dzisiejszy scenariusz negocjacji polskiego rządu? Mam wrażenie, że to wszystko, co dzieje się wokół europejskiego budżetu, wokół tych negocjacji, jest pisane cyrylicą – mówił Borys Budka, dodając, że piszą to ludzie, którzy nie tylko nie chcą silnej Polski w Unii Europejskiej, ale także chcą rozwalenia Unii Europejskiej od środka.

Lider PO ostrzegł, iż może się okazać, że ostatecznie weto wobec budżetu europejskiego będzie tylko ze strony Polski. Polityk zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego, aby nie szedł "bardzo złą drogą, która naraża bezpieczeństwo Polek i Polaków na wielkie zagrożenie". – Raz jeszcze apeluję, by zrozumiał, że bez europejskiej solidarności nie będziemy w stanie zwalczyć kryzysu pandemicznego – dodał.

Budka zwrócił się także z apelem o zorganizowanie w Sejmie debaty na temat zagrożeń, które może dla Polski spowodować zawetowanie unijnego budżetu.

