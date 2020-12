Halicki: To weto może oznaczać przedwczesną śmierć Polaków

Dwa tygodnie temu Polska i Węgry zawetowały projekt unijnego budżetu na lata 2021–2027 oraz fundusz odbudowy gospodarek państw UE po pandemii koronawirusa. Sprzeciw Warszawy i Budapesztu wynika z faktu powiązania wypłat środków unijnych z przestrzeganiem praworządności.

Obecnie trwają negocjacje na linii Bruksela-Warszawa i Budapeszt, których celem jest osiągnięcie porozumienia ws. budżetu.

Opozycja od początku krytykuje poczynania polskiego rządu. Zdaniem polityków Koalicji Obywatelskiej PiS powinien zaakceptować działania Brukseli.

Andrzej Halicki podczas konferencji prasowej zarzucał rządzącym, że przez ich działania cierpieć będzie polskie społeczeństwo.

– Są tacy politycy prawej strony, którzy używają hasła „weto albo śmierć”. Nie ma głupszego hasła niż to właśnie, bo weto oznacza śmierć, tak jak powiedziała przed chwilą poseł Lenartowicz. To weto może oznaczać śmierć tysięcy Polaków, przedwczesną śmierć. To weto może oznaczać śmierć tysięcy firm bankrutujących. To weto może oznaczać przedwczesną śmierć Polaków z tytułu raka i innych chorób, które też związane są z klimatycznymi, smogowymi zagrożeniami – mówił Andrzej Halicki.

