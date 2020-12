Ziemkiewicz o Margot: Macho, który założył swój haremik

Publicysta w swoim nowym wideoblogu odniósł się do sytuacji, która miała miejsce wczoraj.

Chodzi o przyznanie dziennikarce Radia ZET Beacie Lubeckiej nominacji do Grand Press za wywiad z Michałem Sz. ps. Margot. Nominacja ta oburzyła dziennikarza "Gazety Wyborczej" Stanisława Skarżyńskiego, który poinformował, że zrzeka się nagrody przyznanej mu w 2016 roku. Zdaniem dziennikarza wywiad był homofobiczny, ponieważ Lubecka zwracała się do swojego gościa jak do mężczyzny. CZYTAJ WIĘCEJ

Macho nowych czasów

– Wywiad był nieprawilny, ponieważ Beata Lubecka zwracała się do Michała Sz. jak do mężczyzny, a on twierdzi, że nie jest mężczyzną i trzeba się do niego zwracać jak do kobiety, chociaż kobietą też twierdzi, że nie jest – komentował Ziemkiewicz.

– Czym w takim jest? Ha – to jest pytanie znamionujące faszyzm i zadawać go nie wolno, przynajmniej zdaniem takich ludzi jak pan Skarżyński – dodał publicysta.

– Ale skorzystam z tej okazji (...) by pobronić samego Michała Sz. Inaczej zupełnie niż pan Skarżyński, bo uważam, że tacy ludzie jak pan Skarżyński po prostu wyrządzają Margot krzywdę, nie mówiąc o tym, co naprawdę w tym człowieku zasługuje na pewien „szacun”. Pewien przewrotny „szacun”, taki zbójecki, którym obdarzamy kogoś kto dokonał jakiegoś wyjątkowego, sprytnego kantu – tłumaczy dziennikarz.

– Otóż całą kwestia sprowadza się do tego, kim jest Michał Sz. Margot, który mówi, że nie jest mężczyzną, nie jest kobieta, że jest osobą niebinarną, czyli „zwracajcie się do mnie tak jak ja każę” i robi wspaniały trolling, wspaniały przynajmniej ze swojego punktu widzenia – podkreślił Ziemkiewicz. – Otóż jest on macho nowych czasów – dodał dziennikarz.