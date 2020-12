Giertych wraca do polityki. "Wystartuję w wyborach do parlamentu. Chcę rozliczać PiS"

Jak zaznaczył Giertych, do tej pory przed powrotem do parlamentu powstrzymywała go żona. Barbara Giertych była przeciwna kandydowaniu męża w wyborach, co, jak przyznał adwokat, miało decydujący wpływ na jego decyzję. Teraz żona "jest przekonana, że powinienem to zrobić".

– To właściwie przesądza, że w następnych wyborach wystartuję do parlamentu – powiedział Giertych w programie "Tak jest" TVN24. – Ja zawsze myślę o powrocie do polityki – dodał.

Giertych stwierdził również, że chce "brać udział w rozliczeniu PiS". Jak sam przyznał, rozpatruje kandydowanie "raczej do Senatu" niż do Sejmu.

Adwokat potwierdził informację o kandydowaniu w najbliższych wyborach na Twitterze odpisując na wpis jednego z użytkowników platformy.

"Giertych właśnie zapowiedział w TVN24, że wraca do polityki, że wystartuje w wyborach do senatu, które jego zdaniem odbędą się w 2021 i że chce być przewodniczącym komisji, która rozliczy PiS z tego, co robi w Min.Spraw. „Ugrupowanie gangsterów”, o ile dobrze usłyszałem" – napisał użytkownik Twittera.

Giertych skomentował wpis krótko: "Dobrze Pan usłyszał".

