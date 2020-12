Poród w czasie epidemii. Ważne informacje

Semka ostro ocenił "kompromis Gowina". "Nieodpowiedzialne i nielojalne"

Publicysta "Do Rzeczy" krytycznie skomentował ostatnią wizytę wicepremiera Gowina w Brukseli. – Jeśli nie było to skoordynowane z premierem Morawieckim, było to bardzo nieodpowiedzialne i nielojalne – powiedział na antenie TVP Info.