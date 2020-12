"Czas zakończyć ten chocholi taniec". Budka do Kaczyńskiego: To wielki wstyd, panie premierze

Podczas konferencji prasowej lider Platformy Obywatelskiej odniósł się do negocjacji ws. unijnego budżetu i wczorajszej wizyty w Polsce premiera Węgier Viktora Orbana.

– Od wielu dekad przyjaźń polsko-węgierska była symbolem dobrych rzeczy jeśli chodzi o polską politykę. Niestety w ostatnich latach to zupełnie się zmieniło. Wczorajsza wizyta premiera premiera Orbana pokazuje, że Polska z miejsca lidera w Europie, podmiotu który często nadawał ton europejskiej polityce, Polska, a dokładnie polski rząd Mateusza Morawieckiego stał się przedmiotem w rękach pana premiera Orbana. Kaczyński obiecywał (...) że Polska będzie stawałą z kolan, zamiast tego mamy do czynienia z bardzo złą, rujnującą polityką zagraniczną. Niestety, tym symbolem tej zrujnowanej polskiej polityki jest właśnie to, że premier Węgier, małego europejskiego kraju, przyjeżdża do Polski i mówi co Morawiecki będzie miał mówić na szczycie i pokazuje Kaczyńskiemu, że kompromis niemiecko-węgierski może zostawić Polskę daleko w tyle – podkreślał Borys Budka.

– Dzisiaj losy Polski, przez złą politykę Kaczyńskiego, pozostają w rękach Orbana. Kaczyński doprowadził do tego, że tutaj w Polsce o polityce zagranicznej, o polityce europejskiej nie mówi premier polskiego rządu, ale przyjeżdża premier węgierski i instruuje liderów poszczególnych partii Zjednoczonej Prawicy – dodawał. – To wielki wstyd, panie premierze Kaczyński – stwierdził.



Budka podkreślił, że czas zakończyć ten chocholi taniec. – Czas powiedzieć, że dobry budżet europejski to warunek rozwoju dla przyszłych pokoleń. Dlatego, raz jeszcze chcę zażądać od premiera Morawieckiego, by przestał udawać, by przestał prężyć muskuły, których nie ma, tylko żeby zaakceptował europejskie porozumienie dobre dla Polski. A do pana premiera Kaczyńskiego mam gorącą prośbę. Wczoraj symbolicznie na zdjęciach zobaczyliśmy, że ma pan zasłonięte oczy. Tak, panie premierze Kaczyński, pan od wielu miesięcy ma zasłonięte oczy na to, czego oczekują Polacy – mówił polityk.

