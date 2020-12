"Niestety...". Nie będzie ul. Lecha Kaczyńskiego w Warszawie?

Latem, w trakcie kampanii prezydenckiej Trzaskowski obiecał, że po wyborach jedna z ulic w stolicy będzie nosić imię Lecha Kaczyńskiego. Dziś w Radiu ZET był pytany o to, czy taka ulica w końcu powstanie. Zapewnił, że to pytanie go "nie irytuje".

– Chcę przedstawić taką inicjatywę. Oczywiście muszę ją uzgodnić z radnymi. Na razie nie ma na to zgody – mówił.

– Zacząłem rozmowę z radnymi, dlatego że to oni podejmują decyzję i niestety na razie mam sygnały takie, że nie będzie zgody radnych dzisiaj, w momencie, kiedy są pałowane kobiety na ulicach, na to żeby wyciągać rękę w stosunku do tych, którzy się w ten sposób zachowują i którzy Lecha Kaczyńskiego, ze złamaniem prawa w Polsce i w Warszawie, świętują – stwierdził Trzaskowski.

– Rozumiem, że dzisiaj, w tej atmosferze, byłoby to kontrowersyjne. Ale będę na ten temat rozmawiał – zapewniał.

Przez krótki czas w Warszawie znajdowała się już ulica Lecha Kaczyńskiego. Decyzją wojewody mazowieckiego z końca 2017 roku w ramach dekomunizacji przemianowano tak aleję Armii Ludowej, wchodzącą w skład Trasy Łazienkowskiej. Finalnie zarządzenie uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny, a droga otrzymała poprzednią nazwę.

Prezydent RP Lech Kaczyński zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej. W latach 2002–2005 był prezydentem Warszawy.

