Lempart poleciała do Brukseli. "Zapnijcie pasy"

"W drodze do Brukseli. Zapnijcie pasy" – napisała na Twitterze Marta Lempart, publikując swoje zdjęcie z samolotu. Nie wyjaśniła jednak, po co udaje się do Belgii.

Szczyt Rady Europejskiej

Dziś w Brukseli rozpoczął się dwudniowy szczyt Rady Europejskiej. – Stoimy na progu podjęcia bardzo ważnych decyzji. Musimy rozstrzygnąć kwestie związane z ramami budżetowymi i funduszem odbudowy, ale ich mechanizmy muszą być jasne – mówił premier Mateusz Morawiecki przed rozmowami.

– W wypracowanych konkluzjach, których przyjęcia oczekujemy, zapisane jest wyjaśnienie w jaki sposób uniknąć arbitralności. Chcemy, aby budżet uruchomiony był jak najszybciej, ale nie odejdziemy od ochrony polskich interesów – podkreślał polski premier. – Przez ostatnich kilka tygodni toczyliśmy intensywne rozmowy, w ramach których postawiliśmy sprawę jednoznacznie – w konkluzjach RE oczekujemy zapisów rozdzielających kwestie ochrony i kontroli budżetu od tzw. kwestii praworządności – mówił.

– Mechanizmy wypłacania funduszy Unii Europejskiej muszą być jasne, nie mogą podlegać decyzjom politycznym – zaznaczał. – Europa potrzebuje funduszu odbudowy, ale musi mieć pewność co do rozwiązań prawnych – dodawał tuż przed rozpoczęciem szczytu Rady Europejskiej.