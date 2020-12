Wałęsa do Michalkiewicza: Pogadaliśmy jak kretyn z kretynem

Lech Wałęsa słynie z tego, że jest aktywnym internautą. Były prezydent często zamieszcza w internecie zaskakujące wpisy i wdaje się w dyskusję z innymi użytkownikami mediów społecznościowych.

Tym razem zamieścił wpis, w którym zwrócił się do "Pana Michalkiewicza".

"Widzisz ja miałem sukcesy tylko dlatego bo dopasowywałem się do rozmówców by być partnerem, mając swoje zdanie i szacunek dla rozmówcy. Do Ciebie dopasowałem się jak do kretyna, i pogadaliśmy jak kretyn z kretynem" – czytamy we wpisie Wałęsy.

Wałęsa prawdopodobnie odnosił się do popularnego prawicowego publicysty Stanisława Michalkiewicza.

