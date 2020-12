Nie żyje Piotr Machalica. Miał 65 lat

Politolog: Wyobraźmy sobie, że PiS traci władzę i rządzi opozycja. Aż głowa boli!

Partia Zbigniewa Ziobry jest istotna dla stabilności systemu politycznego w Polsce. Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby rząd się załamał, koalicja rozpadła. Mamy szczyt pandemii, kryzys gospodarczy, a tu do władzy dochodzi opozycja,...