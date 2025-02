Dziennikarze przypominają, że prezydent Rosji już wcześniej zażądał, aby Ukraina wycofała swoje wojska z czterech regionów zaanektowanych przez Moskwę we wrześniu 2022 r. i zrezygnowała z chęci przystąpienia do NATO. Jednocześnie Putin najprawdopodobniej będzie domagał się prawnego zobowiązania, że Ukraina nigdy nie uzyska zgody na przystąpienie do Sojuszu.

Jest również możliwe, że Rosja zażąda także, aby Ukraina ograniczyła swój potencjał militarny, co może doprowadzić do ograniczeń w zakresie dostaw rakiet dalekiego zasięgu, ciężkiego uzbrojenia i zachodniego wsparcia wojskowego.

NATO wycofa się z Polski?

W artykule wskazano także, że Rosja może również zażądać redukcji lub całkowitego wycofania sił NATO z Polski, krajów bałtyckich i Rumunii. Ponadto Putin będzie prawdopodobnie zabiegał o zniesienie surowych sankcji gospodarczych, które doprowadziły do spadku kursu rubla i wzrostu inflacji. Żądania te mogą obejmować umowy dotyczące eksportu energii, w tym wznowienie budowy gazociągów Nord Stream 1 i 2, co umożliwiłoby ponowną sprzedaż gazu do Europy i ustabilizowanie rosyjskiej gospodarki.

Ponadto żądania mogą obejmować odmrożenie aktywów rosyjskiego banku centralnego w wysokości 300 miliardów dolarów, co umożliwiłoby rządowi rosyjskiemu uzyskanie funduszy na powojenną odbudowę.

Rozmowy w Rijadzie

W Arabii Saudyjskiej rozpoczęły się negocjacje między Rosją i Stanami Zjednoczonymi. W rozmowach uczestniczą sekretarz stanu USA Marco Rubio i minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. Do Rijadu nie zaproszono ani przedstawicieli Ukrainy, ani państw europejskich.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że przedstawiciele Ukrainy nie wezmą udziału w spotkaniu delegacji USA i Rosji, twierdząc, że "Ukraina nic nie wiedziała” o planowanym szczycie. Stwierdził również, że "Kijów uważa wszelkie negocjacje w sprawie Ukrainy bez Ukrainy za bezowocne”.

Czytaj też:

Burza po słowach prezydenta Włoch. Rosja grozi konsekwencjamiCzytaj też:

Zełenski: USA mówią dziś rzeczy, które bardzo podobają się Putinowi