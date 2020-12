"Niech nas Bóg broni od tak wybitnych rozwiązań". Odpowiedź Dorocie Wellman

Była to dla nas wszystkich lekcja, że owszem, w demokracji można się wygadać, ale w odniesieniu do "elit intelektualnych" lepiej trzymać język za zębami, bo za szyderstwo można słono zapłacić. Oczywiście, co innego jeśli chodzi o szydzenie ze świętych, z prezydenta, premiera - tu akurat wolno wszystko, a nawet należy, bo to podobno "słuszny wku..".

Ostatni felieton pani Wellman w WO też zdaje się mieścić poniekąd w tej linii, bo zapowiedź "postawienia przed sądem" Pana Premiera akurat pod piórem dziennikarki, której udało się wcześniej wyegzekwować wyrok wobec pisarza i to zdaje się w trybie pilnym a nawet zaocznym (choć finalnie anihilowanym przez Sąd Apelacyjny) - brzmi intrygująco.

Oczywiście, że trzeba współczuć pani Wellman tak ciężkiego przebiegu choroby, ciesząc się jednocześnie, że jest już w formie i w dodatku, że wszyscy ją otaczający zdali egzamin z serdeczności i opieki (oprócz rządu i Premiera oczywiście). Gdyby jednak każdy, kto ciężko przeszedł COVID, szukał zawsze winnych do postawienia przed sądem, to byłby to ciekawy scenariusz rozwiązania wszystkich rządów na świecie -bo który poradził sobie dobrze? Zdaje się, że najszybciej opanował sytuację rząd chiński ale niech nas Bóg broni od tak wybitnych rozwiązań.

Panią Wellman muszę zmartwić, że Mateusz Morawiecki wcale nie był oryginalny, bo premier Hiszpanii co najmniej dwa razy ogłosił koniec pandemii a nawet "zwycięstwo" nad nią w dniu 2 lipca i to mając za sobą ponad 40 tys. ofiar i najbardziej zrujnowaną gospodarkę w eurozonie. Zgaduję, choć pewną wiedzę mam tylko co do Pedro Sancheza, że latem także inni premierzy czy ministrowie europejscy zachęcali do odważniejszego wyjścia z domów, aby rozruszać gospodarkę czy sektor turystyczny. Wiem, że na nic zda się przekonywanie pani Wellman, że nie żyje w reżimowym kraju, ale ograniczę się tylko do przypomnienia, że w Hiszpanii, w szczycie pandemii urzędnicy państwowi przyznali, że "rząd pracuje nad zminimalizowaniem krytyki", co skończyło się cenzurą w mediach także tych społecznościowych i manifestem sprzeciwu podpisanym przez 551 dziennikarzy(!). Jak widać polski „reżym” ma jeszcze sporo do udowodnienia w tym zakresie.

Mogłabym jeszcze długo kontynuować porównania, które niestety dla Pani Wellman mogłyby skutkować frustracją z powodu braku wiedzy o tym, na jakim świecie żyje, więc wolę jej tego oszczędzić. Skoro Hiszpania słynąca do niedawna z najlepszej służby zdrowia w Europie a nawet turystyki medycznej także poległa na pandemii, może się okazać, że ciąganie Premiera Morawieckiego po sądach jest pokusą nieco dziecinną.

Na koniec warto jednak spytać czy media, które reprezentuje pani Dorota Wellman aktywnie pomagały w walce z COVIDEM popularyzując np. wiedzę o zgubnym czynniku wpływu na chorobę jakim jest otyłość? Obserwując media hiszpańskie głównego nurtu od początku pandemii wiem, że upominały i zachęcały do terapii odchudzających właśnie w trosce o ludzi z nadwagą. Absolutnie nic tu nie sugeruję, nic mi do komentowania kształtów Pani Wellman zapytuję tylko przez ciekawość dziennikarską, czy dziennikarka tak obecna na wielu łamach i w eterze sama zrobiła wszystko, aby uświadomić swoim widzom czynniki zagrożenia związane z koronawirusem?

Mogłoby się wtedy okazać, że niektórzy dziennikarze mają talent w doborze słów, które należy opuszczać i w miotaniu oskarżeń ale zawsze pod nieswój adres.

Z całego serca dużo zdrowia dla Pani Doroty Wellman a także wiele rozwagi przy ewentualnym pisaniu pozwów sądowych.