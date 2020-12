"Gratulacje, najszczersze, z głębi niepodległej macicy". Kuriozalny komentarz Gretkowskiej

Gretkowska rozpoczęła swój wpis od komentarza do tweeta Donalda Tuska. Były premier napisał, że podczas jego rządów zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości urządzali manifestacje pod jego domem, a nawet postawili miasteczko namiotowe. "Porządku pilnowało dwóch policjantów" – napisał Tusk, nawiązując do informacji, że podczas ostatnich protestów środowisk lewicowych i feministycznych domu Jarosława Kaczyńskiego pilnowało kilkudziesięciu funkcjonariuszy policji.

"Tusk chwali się, że za jego rządów pilnowało mu domu, podczas protestów, tylko dwóch policjantów. I sądzę, że w przeciwieństwie do Kaczyńskiego nie bił kobiet, a mógł - ma żonę. Polska tragifarsa, farsa w formie, tragedia w politycznych konsekwencjach" – napisała Gretkowska.

Kontynuując wpis, pisarka tłumaczy na czym polega "polska tragifarsa". Złożyła także Tuskowi nietypowe gratualcje.

"Farsą są rządy psycholi. Tragedią, że odsunięte od polityki kobiety próbując ją naprowadzić na europejski kurs, są za to bite. Tusk dopiero teraz, po 20 latach, przetarciu się przez normalny świat uznał nasze prawo do aborcji, dostęp Polek do cywilizacji. Gratulacje, najszczersze, z głębi niepodległej macicy" – pisze Gretkowska.

Dalej Gretkowska krytykuje Jarosława Kaczyńskiego oraz Jarosława Gowina, który "może wreszcie umył włosy". Następnie odnosi się w dziwny sposób do zapowiadanych na 8 marca protestów Strajku Kobiet.

"Marta Lempart zapowiada nowe marsze uliczne 8 marca. Obawiam się, że będzie bardzo ostro. Kaczyński nie osiodła kota i nie pojedzie Bułhakowem. Pogna za to policję na kobiety. Taka zastępcza forma współżycia zbawcy z poddanymi. Facet wypstrzykał się z argumentów i parlamentarnych słów, została mu piana. Będzie ją toczył jak batalię przeciw najgorszym wrogom. Bo kobiety obaliły poparcie dla Pis-u. Prezes razem z rozsierdzonym osobistą porażką Ziobrem wyżyją się na Polkach" – stwierdziła.

Gretkowska ironizuje, że do wiosny "MSW-u wyprodukuje na Dzień Kobiet policyjny dezodorant „Pieprz i wanilia”. Panowie z sejmu będą sobie gratulować sukcesów, nagradzać wzajemnie, poklepywać i dekorować medalami: koalicjantów i potencjalnych z PSL-u (ciekawe czy tych wiecznych hodowców sejmowych koali objęłaby 5 dla zwierząt)".

Wpis kończy kuriozalna stwierdzenie: "Chociaż medale dla łajdaków dających ciągle politycznie dupy wyglądają, jak pozłacane zatyczki analne".